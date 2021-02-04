تطوير العشوائيات: 227 مدينة على مستوى الجمهورية منها 40% مناطق غير مخططة..فيديو

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إن هناك مشروعات قومية فى مختلف المحافظات فى مصر حتى وصلت المشروعات القومية فى حلايب وشلاتين والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح، لافتًا إلى أن 227 مدينة على مستوى الجمهورية منهم 40% مناطق غير مخططة.





وأضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان القاهرة والاسكندرية وبورسعيد محافظات جا1بة للهجرة الداخلية مما يزيد فيها العشوائات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وتدشين 315 منطقة بها 195 ألف وحدة سكنية.





وتابع أنه تم تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية وفقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تشمل جميع أعمال العمران، منوهًا أن المشروعات الاستثمارية توفر مبالغ لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة.





وأوضح أن هناك حوالي 160 ألف فدان غير مخطط، والعشوائيات غير المخططة تم إنشاؤها بعيدا عن اشتراطات البناء، وتتكلف 318 مليار جنيه لتطويرها.







