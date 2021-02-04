تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على تباين.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2410 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4454 نقطة.













فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3457 نقطة.