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رياضة

أشعر بالتواضع.. تعليق جديد من موسيمانى قبل ساعات من مواجهة الأهلى والدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:14 م
موسيمانى مدرب الأهلي
موسيمانى مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى

علق بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على مواجهة فريقه أمام الدحيل القطري، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس فى إطار لقاءات ربع نهائى كأس العالم للأندية المقام فى الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .

وكتب بيتسو موسيمانى عبر  حسابه الرسمي على موقع انستجرام قائلا : " استيقظت وأنا أشعر بالتواضع هذا الصباح وأنا على وشك تجربة كأس العالم للأندية مرة أخرى.

ومن المقرر أن تذاع المباراة المرتقبة بين الأهلى والدحيل القطري عبر قنوات بي إن سبورت 1 المشفرة بالإضافة إلى قناة " الكأس القطرية 3 " المشفرة أيضا والحاصلة على حقوق إذاعة مونديال الأندية بجانب بث المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية  وضمت قائمة الأهلى كلا من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.


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