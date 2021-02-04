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برلمان

المفاجأة ستكون في متحف العاصمة الإدارية.. وزير الآثار: مهرجانات جديدة الفترة المقبلة ستبهر العالم

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:36 م
خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أكبر عدد من الاكتشافات الأثرية التي قام بها المجلس الأعلى للآثار كانت في وقت جائحة فيروس كورونا.


وأضاف أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم، مشيرا إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بمهرجان المومياوات الملكية تم الانتهاء منها، قائلا: "جاهزون للمهرجان، ولكننا في انتظار انحسار أزمة فيروس كورونا".


ولفت إلى أن المفاجأة ستكون في متحف العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "هو من أفضل متاحف العالم".
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