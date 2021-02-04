المفاجأة ستكون في متحف العاصمة الإدارية.. وزير الآثار: مهرجانات جديدة الفترة المقبلة ستبهر العالم

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أكبر عدد من الاكتشافات الأثرية التي قام بها المجلس الأعلى للآثار كانت في وقت جائحة فيروس كورونا.









وأضاف أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم، مشيرا إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بمهرجان المومياوات الملكية تم الانتهاء منها، قائلا: "جاهزون للمهرجان، ولكننا في انتظار انحسار أزمة فيروس كورونا".







