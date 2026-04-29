تحرك برلماني لإنشاء مركز لعلاج السموم داخل المستشفيات

تقدمت النائبة بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ في تحرك سريع يعكس إدراكًا حقيقيًا لخطورة الوضع الصحي وحرصًا على حماية أرواح المواطنين، بطلب برغبة عاجل إلى وزير الصحة، مطالبة فيه بضرورة تخصيص جناح أو وحدة مؤقتة داخل أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، ليكون مركزًا متخصصًا في علاج حالات التسمم.

وأكدت النائبة أن هذا الطلب يأتي في ظل تزايد حالات التسمم بمختلف أنواعها، سواء الناتجة عن الأدوية أو المواد الكيميائية أو الأغذية الفاسدة، وهو ما يستدعي وجود تدخل طبي سريع ومجهز للتعامل مع هذه الحالات الحرجة التي قد تهدد الحياة خلال دقائق.

وأوضحت أن غياب مركز متخصص لعلاج السموم داخل المحافظة يضطر العديد من الحالات إلى الانتقال لمحافظات أخرى، مما يهدر الوقت ويزيد من خطورة الحالة الصحية للمصابين، مشددة على أن إنشاء وحدة مؤقتة يُعد حلًا عمليًا وسريعًا لحين إنشاء مركز متكامل.

وطالبت النائبة وزارة الصحة بسرعة الاستجابة لهذا المطلب الحيوي، وتوفير الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية عاجلة وآمنة، بما يسهم في تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن حالات التسمم.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن دعم المنظومة الصحية في الإسماعيلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة تفرضها التحديات الحالية، في ظل حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة لكل مواطن.