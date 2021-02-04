المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي - مصر، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإعمار مصر للتنمية، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2404 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14190 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2424 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3450 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 1131 نقطة.