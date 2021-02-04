برلمانى: آثار سفاجا غير آدمية.. ورئيس النواب يقرر حذف كلمة «انكلوسيف» واستبدالها بـ «إقامة كاملة»

قال النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب، للدكتور خالد العناني، وزير السياحة: "مفيش حد ينكر مجهودك في الآثار، وليا عتاب، هل يعقل أماكن الآثار المصرية في سفاجا والقصير غير آدمي وعندنا الإمكانيات".





وطالب قاسم، خلال تعقيبه على كلمة خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بفتح باب الانتخابات للنقابات المرشدين السياحي "لأنه ببساطة مفيش آلية للتعامل مع المرشدين في الغردقة".









كما طالب بتوضيح آلية التسعير في القطاع السياحي، قائلا: "لو في أي اتفاقية فيها مشكلة نراجعها، الزبون في الأوضة بـ14 دولار مش معقول يكون inclusive انكلوسيف".







