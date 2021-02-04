الاتحاد الأفريقي: انتخاب 4 قضاة لـ محكمة حقوق الإنسان و6 أعضاء لمكافحة الفساد

قال محمد محمد خليل بخاري، كبير المحامين في مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي إن اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة التي ستنتهي اليوم ستشهد انتخاب وتعين 4 قضاة في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من المرشحين الـ 7 المتقدمين وهم عبدالله محمد عبدالسلام أبو رزيزة ،السيد ولد الغيلاني، عبود إيماني من تنزانيا ،أنجيلو فاسكو ماتوس من موزمبيق ،ياري فال، رافع بن عاشور من تونس، دوميسا بوهلي نتسيبيزا، موديبو ساكو.





كما تشهد اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة إنتخاب وتعيين ستة أعضاء في اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته من 12 مرشحًا متقدم وهم يلسون الميدا أداو من أنجولا ، كوروناوتي كورامون من موريشيوس، جينابا جاكيتي تراوري من مالي ،إبن جافار من نيجيريا ، ماريا ماباني كاويمبي من زامبيا، آن موسيوا من زيمبابوي، روبرت دويا نانيما من أوغندا ،ثيوفان ماري كزافييه نيكيما من بوركينا فاسو ، جويتسون نانيكي نكوي تباني من بوتسوانا ،راجونيااينا رانايفوسون أندرياماهولي من مدغشقر ،إدوارد بانداوي تو من ملاوي ، أبو بكرين الجيرا من مورتيانيا.





وأوضح المحامي جي فلوري من مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، أن اجتماعات المجلس التنفيذي لاتحاد ستشمل أيضًا انتخاب وتعيين ستة أعضاء في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد من بين 11 مرشحًا متقدما لشغر هذه المقاعد هم جان لويس أندرياميدي من مدغشقر، وكوفي لارديا أرونا من توجو ،جان كلود بيزيمانا من بوروندي، سينابو ندياي ديخاتي من السنغال، برناديت هونديكانجي كودجوفي من بنين ،باسكوال انطونيو جوواكيم من إنجولا، فرانسيس بن كيفالا من سيراليون، دومينيك خام من بوتسوانا، كايلو موليفي من بوتسوانا، أنيين كايوبو انجاندو من زامبيا، هديزة جمعة زبيرو من نيجيريا.





كما تشهد فاعليات اليوم تعيين رئيس للجامعة الأفريقية من بين ست مرشحين تقدموا للمنصب وهم عبد السلام القلالي من ليبيا ، أماني عبد الله الشريف من مصر ، مانجيشا أداماسو ميرشا من إثيوبيا، بيير دومينيك نزينزي الجابون، فكر ليماسا أوشو من إثيوبيا ،مختار سلام من الجزائر.





وكانت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي قد أكدت أمس عن توافر الإمكانيات الفنية ،و سلامة إجراء إنتخابات المفوضية إفتراضيا من الناحية القانونية ، وأعلنت أن إجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية ستمتد أونلاين بعد إنتهاء أعمال القمة الأفريقية القادمة علي مستوي الرؤساء يوم ٧ فبراير لانتخاب ستة مفوضين للإتحاد ، وذلك بعد إنتخابات إختيار وتعيين رئيس المفوضية ونائبه التي ستجري في مؤتمر القمة ، ومن ثم استبعاد كل المرشحين تلقائيا من دول كلا المنطقتين الجغرافتين التي سيأتي منها كلا من الرئيس ونائبه من إستكمال التنافس علي مقاعد الست مفوضين للإتحاد تطبيقا لحزمة قرارات الإصلاح المؤسسي في هياكل المنظمةً التي تطبق لأول مرة و تضمن تمثيل عادل بين الذكور والأناث ، وتوزيع متساوي بين المناطق الإقليمية الأفريقية الخمس في المناصب الرئيسية داخل مفوضية الإتحاد.





وأشارت نجم أن مكتب المستشار القانوني للاتحاد تلقي إخطار رسميًا اليوم من دولة غانا بسحب ترشيح مرشحتها مارتا آما أكيا بوبي التي تتنافس علي منصب نائب رئيس المفوضية، وانسحاب من دولة جامبيا لمرشحتها فاتوماتا س.م. جالو-تامباجانغ التي تنافس على ذات المنصب.



