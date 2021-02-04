نعم نستطيع .. حلم إنشاء نقابة للمدققين اللغويين والمترجمين يبدأ بتدشين صفحة عبر «فيسبوك»

دشَّن عددٌ من المدققين والمراجعين اللغويين والمترجمين بمصر، صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في خطوةٍ أولى لتأسيس نقابة تهتم بشؤونهم تحت اسم «نقابة اللغويين المصرية.. مُدَقِّقُونَ وَمُتَرْجِمُونَ»، على أن تكون نواتُها الأولى المدققين والمترجمين المصريين، الذين لا ينتمون إلى أي نقابة، وعملهم الأساسي هو التدقيق أو الترجمة.





وفي دعوةٍ من محمد عبدالغفار، المدقق اللغوي، مؤسس مجموعة «مدققون لغويون» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي يصل عدد أعضائها إلى أكثر من 12 ألف عضو، في رسالة للمدققين اللغويين والمترجمين كذلك قال: ماذا سيصنع صغارُك بعد وفاتك؟ لستَ مُعيَّنًا في مكانٍ ما؟ تعمل مدققًا حرًّا؟ تقبض مقابل عملك؟ لا عمل لا راتب؟ ماذا سيفعل أولادُ صاحبِ الدخل المنخفض - وهو حي - إن مات؟.





وأضاف «عبد الغفار»: ألا تبحثُ عن معاشٍ لأولادك من بعدك، شأنك شأنَ الموظفين الحكوميين أو المعيَّنين أو المنضوين تحت نقابةٍ ما؟ هل تريد مميزاتٍ كتلك التي تُعطَى للمُعيَّني بنقابة الصحفيين أو المعلمين أو غيرهما؟





وناشد «عبدالغفار» المدققين اللغويين والمترجمين قائلًا: هل أنت مدقق لغوي لا تعمل إلَّا في التدقيق، ولستَ منضويًا تحت أي نقابة؟





إن كنت مدققًا أو مترجمًا وتحلم بإنشاء نقابة للُّغويين تكون سندًا لنا جميعًا بعد الله، ومصدرًا لمعاش يقتات منه الصغار بعد وفاة عائلهم، فاكتب.. اكتب تصوُّرًا لما تريده من النقابة وما تستطيع فعله من أجل إنشائها.. اكتب أهدافك منها وأمنياتك التي تظن أنها قد تحققها.. اكتب أي شيء حول هذا الموضوع، سلبيًّا كان أم إيجابيًّا.. اكتب ورقة وراجعها ونقِّحها وعدّل فيها وبدّل حتى تصل إلى تصور مكتمل.. ثم أرسله لي.





واختتم رسالته رافعًا شعار «نعم نستطيع» قائلًا: وحتى لا يتسع الأمر، أؤكد: موضوع أو اقتراح إنشاء النقابة يخص المدققين اللغويين والمترجمين المصريين الذين مهنتهم الأساسية هي التدقيق أو الترجمة فقط وغير مُعيَّنين أو منضوين تحت أي نقابة أخرى، ولا في الطريق إلى ذلك.. الموضوع يخصُّ المتحمسين النشطاء الذين يريدون أن يبذلوا الجهد والعرق والمال من أجل إنشاء نقابة رسمية تكون سندًا لنا بعد الله.





وعن خطوات إنشاء النقابة، قال «عبد الغفار»: نستشير بعض أعضاء مجمع اللغة العربية وبعض المحامين لاتخاذ الخطوات الأولى والإجراءات القانونية حول إنشائها الفعلي.