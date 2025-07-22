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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
ايمان البكش

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة .

وأضافت د.منال عوض : داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء القوات المسلحة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح ، مقدرين ما قدموه من عطاء ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ مصرنا الغالية .. للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية لمصرنا الغالية وشعبها العظيم .. وأن يديم على سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

التنمية المحلية منال عوض رئيس الوزراء ذكرى ثورة 23 يوليو

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