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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لحملة الإعدادية .. فتح باب التقديم في معهد الكوزن المصري الياباني

معهد الكوزن المصري الياباني
معهد الكوزن المصري الياباني
ياسمين بدوي

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس الحادي والثلاثين من يوليو، على أن يغلق باب التقديم في تمام الساعة الرابعة عصرًا .

شروط التقديم

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المعهد يمثل تجربة تعليمية فريدة بالشراكة مع الجانب الياباني، تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين على أعلى مستوى تكنولوجي، مشيرة إلى أن التقديم هذا العام متاح للطلاب الذين حصلوا على مجموع 85‎%‎ فأكثر في الشهادة الإعدادية .

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن من بين شروط القبول أيضا اجتياز اختبار تحريري للقبول، يعقبه اجتياز المقابلة الشخصية التي تهدف إلى قياس الاستعداد المهني والمهارات الأساسية للطالب

رابط وخطوات التقديم

ونوهت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن خطوات التقديم تبدأ بإنشاء حساب شخصي على موقع الصندوق www.edf.edu.eg  ثم تأكيد البريد الإلكتروني عبر الرسالة التي تصل إلى الطالب عبر بريده المسجل، وبعدها يتم التسجيل في اختبار القبول الخاص بالمعهد، واختيار مقر الاختبارات المناسب وتحميل كافة الملفات المطلوبة على النظام .

وأوضحت «شرف» أنه سيتم التواصل مع جميع المتقدمين لتحديد مواعيد الاختبار وكيفية سداد الرسوم الخاصة به، مشيرة إلى أن الصندوق قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتقديم 100 منحة دراسية بخصم 50 ‎%‎ من المصروفات للطلاب المتميزين وغير القادرين، وذلك وفق الشروط والأحكام بعد اجتيازهم اختبارات القبول .

وأكدت أن صندوق تطوير التعليم يعمل على دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين والراغبين في الالتحاق بمسارات تعليمية تكنولوجية حديثة ترتبط بسوق العمل وتمنحهم فرصًا حقيقية للتطوير والتميز، في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم التكنولوجي والارتقاء بمخرجاته بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة .

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