بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

شهدت بويك نموًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 19.3%، وحققت نموًا سنويًا بنسبة 29.2%.

يأتي هذا بعد نجاح عام 2024 الذي ارتفعت فيه المبيعات بنسبة 9.8% لتصل إلى 183,421 وحدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إنفيستا تقود المبيعات

ساهمت الطرازات الجديدة والمحدثة، وعلى رأسها إنفيستا، في تعزيز المبيعات.

تبدأ أسعار السيارة الكروس أوفر من 24,600 دولار أمريكي، وأصبحت ثاني أكثر سيارات العلامة مبيعًا في وقت قصير.

مستقبل غامض وسيارة كهربائية مرتقبة

على الرغم من النجاحات، تشير تقارير "أوتونيوز" إلى أن ظهور بويك قد يصبح أقل وضوحًا في السنوات المقبلة.

من المتوقع أن تصل سيارة كروس أوفر كهربائية صغيرة قبل عام 2029، ويُرجح أن تصنع بجانب شيفروليه بولت في مصنع فيرفاكس.

ستعتمد السيارة المرتقبة على بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، التي أعلنت جنرال موتورز عن إنتاجها في مصنع Ultium Cells بسبرينج هيل في ولاية تينيسي الأمريكية، بحلول أواخر 2027، لتقديم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية.

أعادت الشركة تصميم سيارة إنكليف لطراز 2025، مع تحديث آخر متوقع في 2028.

قد تشهد إنفيستا تحديثًا جذريًا أو إعادة تصميم بحلول 2028.

قد يعاد Encore GX تصميمها في 2029، رغم أن الطراز الحالي ظهر لأول مرة عام 2019 وتم تحديثه عام 2024.

تبقى إنفيجن المستوردة من الصين، "أكبر بطاقة رابحة" لـ بويك.

لكن الرسوم الجمركية البالغة 45% قد تهدد استمرارها في السوق الأمريكية، وسط تكهنات حول احتمال إلغائها.

ومع ذلك، قد تحصل على تحديث في عام 2026.