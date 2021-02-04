ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان حمالات.. أحدث صورة لـ سلاف فواخرجي

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:24 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت سلاف فواخرجي في الصورة جالسة علي أريكة، وترتدي فستان حمالات مكشوف الكتفين قصير باللون الأسود ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب ناعم بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة باللون الفضي.


 وعلقت سلاف علي الصورة كاتبة: " اللون الأسود حالك ومظلم ‏‎لكنه يأخذ إليه كل الضوء الذي أمامه
ليعيده بريقا ًدافئًا ، تماما كقلوبنا التي تأخذ نصيبها من الظلام وترسله حبًا وعطاءً ... ونور"


جدير بالذكر ان سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.


ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل 


وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال. 


وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 ورُزق منها بابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. سلاف فواخرجي بصحبة كلبها من داخل منزلها

بـ فيديو قصير.. سلاف فواخرجي تستعرض أنوثتها على إنستجرام

في عيد زوج سلاف فواخرجي .. كيف دعمها بعد الهجوم عليها بسبب قبلة مسلسل شيكاغو؟

ما هو أبعد من الحب .. رسالة رومانسية من سلاف فواخرجي لزوجها في عيد ميلاده

شاهد.. سلاف فواخرجي في أحدث جلسة تصوير

بفستان أخضر .. سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة على إنستجرام

ترشيحاتنا

3 مستجدات عاجلة.. آخر تطورات برج فيصل المحترق لليوم السادس

بسبب أعمال السحر.. دولة عربية تحظر زيارة النساء للمقابر

120 ألف سنة.. العثور على مفاجأة تغير التاريخ البشري

أثناء مراجعة خطة الماتش.. هبة الأباصيري بصحبة رمضان صبحي

شاهد.. لحظة اقتحام ونش لجرار قطار أسيوط ومقتل طاقمه

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا