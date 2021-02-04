هل يقع الطلاق أثناء الحمل؟ الإفتاء ترد

ورد "شلبي"، قائلًا: أن الكثيرين يعتقدون أن الحمل يمنع الطلاق، ولكن الحمل لا يمنع الطلاق، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الطلاق { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ف الحمل ليس له علاقة بالطلاق.

طلق زوجته واكتشف حملها بعد ذلك هل يقع الطلاق؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

وأضاف أمين الفتوى، ردا على أسئلة الجمهور عبر صفحة دار الإفتاء، أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.



