هتبقى حاجة جميلة.. السيسي يبعث للمصريين رسالة من الكلية الحربية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأسر الطلاب المستجدين بالكلية الحربية خلال تفقده للأنشطة التدريبية لطلاب الكلية الحربية اليوم.





الأم التي فقدت سندها وزوجها لم تتردد فى تقديم ابنها كمشروع شهيد لحماية أمن مصر". وقال الرئيس السيسي خلال الجولة: "أمن





وأضاف الرئيس السيسي موجها حديثه لأسر طلاب الكلية الحربية: "كل الشكر والتقدير لكم باسم الشعب المصري بأكمله والمصريين عايشين في أمان وسلام بفضل عطاء أسر قدموا أبنائهم وأزواجهم فداء لمصر ومصر لن تضيع أبدا بكم".





وتابع الرئيس السيسي: "مصر هتبقى حاجة جميلة بفضل الله سبحانه وتعالى وعرق وجهد وإخلاص كل إنسان يتواجد على أرضها ".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ۱۱۷ حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكري.

كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء، وأظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.