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رياضة

فحص شامل لكريم العراقي لاعب المصري

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:28 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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عبدالله هشام
خضع كريم العراقي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومنتخب مصر الأوليمبي لفحص طبي شامل لدى أحد أكبر استشاريي المخ والأعصاب وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب الحادث الذي تعرض له اللاعب برفقه زملائه بالفريق اسلام صلاح ومحمد جريندو وزياد فرج ومحمد شحاته.


وقام الطبيب المعالج بمناظرة كافة التقارير والأشعة التي توضح حالة اللاعب للاطمئنان على حالته العامة والتأكد من عدم وجود أية مضاعفات لدى اللاعب جراء الحادث الذي تسبب في فقدان اللاعب لوعيه لفترة وجيزة.


وأجرى الطبيب المعالج اتصالًا هاتفيًا بالدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول لكرة بالنادي المصري طمأنه من خلاله على حالة اللاعب، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج للحصول على فترة نقاهة لأيام قبل العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق.
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