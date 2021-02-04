تحدي القرن.. بابا الفاتيكان يشكر عبد السلام على وثيقة الأخوة الإنسانية

توجه قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بجزيل الشكر إلى المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية، على جهوده في إنشاء وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، قائلا "من المنصف أن أشكر القاضي محمد عبد السلام، رائد مشروع وثيقة الأخوة الإنسانية"، واصفا إياه "بالصديق والدؤوب والمليء بالأفكار".





وأضاف بابا الفاتيكان، خلال كلمته باحتفال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالذكري الثانية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية "القاضي محمد عبد السلام ساعدنا كثيرا على المضي قدما في مشروع الأخوة الإنسانية".





وأكد بابا الفاتيكان، أن يوم الأخوة هو الأفق الجديد للإنسانية، قائلا: "إما أن نكون إخوة أو سينهار كل شىء"، موضحا أن هذا الأمر هو تحدي القرن الذي نعيشه، وأن "الأخوة" تعني الاحترام والاستماع بقلب منفتح، والقبول الصادق، وعلينا ألا نتخلى عنها".



