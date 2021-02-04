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محافظات

تنفيذ 4704 وحدات سكنية بسكن مصر بدمياط الجديدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:24 م
تنفيذ 4704 وحدات
تنفيذ 4704 وحدات سكنية بسكن مصر بدمياط الجديدة
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زينب الزغبي
أعلن جهاز تعمير دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية بإجمالي 196 عمارة، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجارٍ تنفيذ مشروع مركز خدمات سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 93%، كما أنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية بإجمالي 58 عمارة سكنية، بمشروع ال الساحلي، حيث من المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل.

ومن جانبه صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة تلتزم بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات.

وتابع أن الجهاز يتبع  كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهناك حملات تعقيم وتطهير مستمرة بكافة المواقع التابعة لجهاز تعمير دمياط الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عبر الصفحة الرسمية لجهاز تعمير دمياط الجديدة عن تخصيص أراض بالمدن العمرانية الجديدة بنظام التخصيص المباشر طبقا للضوابط المعتمدة للتخصيص المباشر من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134  والمواقع المقترحة بنشاط خدمى وصناعى.

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