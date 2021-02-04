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محافظات

امطار تضرب دمياط وتوقف الصيد وتحذيرات من السفر .. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:21 م
امطار تضرب دمياط
امطار تضرب دمياط وتوقف الصيد وتحذيرات من السفر
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زينب الزغبي
شهدت محافظة دمياط ، اليوم ، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياحا شديدة مصحوبة بسقوط امطار على كافة انحاء المحافظة.

تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم وسقوط امطار خاصة على الطرق السريعة وجاءت تحذيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.

ومن جانبها  أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة منذ فجر اليوم

ووجهت المحافظ تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، و الدفع أيضًا بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة ، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع و كذلك إتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين..

فيما وقد نوهت "محافظ دمياط" الى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة واستراتيجية محددة لمجابهة اية تداعيات محتملة.


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