محافظ دمياط تعلن انطلاق مسابقة الأم المثالية لعام 2021 .. الشروط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق مسابقة الأم المثالية لعام 2021، حيث تم فتح باب التقدم للاشتراك بالمسابقة من 26 يناير الماضي حتى يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري بمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.





وأكدت "المحافظ" في بيان، الخميس، أن هذه المسابقة تأتى تزامنًا مع احتفالية عيد الأم، وانطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذه سنويًا وإتمام كافة الاستعدادات الخاصة به تقديرًا للمرأة والأم المصرية التي تُعد رمزًا من رموز التضحية والعطاء.





وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي:





- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم .

- التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.





كما نوهت "المحافظ" بأن الشروط تتضمن أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.





فيما وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال البيان الذى أصدرته ان الفئات المكرمة لهذا العام:





- الأم المثالية على مستوى المحافظات

- الأم البديلة

- أم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية)

- أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية او الفنية او العلمية

- أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

- استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي.





وتأتي المعايير المرجحة للاختيار كالتالي:





- تقدير أهمية التعليم للأبناء.

-الأم العاملة - مرض الزوج - الأرملة - المطلقة.

- الأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل وتعلمت.

- الأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية

-مشاركة الام في الأنشطة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

- دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.





أما بالنسبة للأم البديلة، وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة أو الجدة، مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي، مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة، إذ تأتي المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة كالتالي:

-فترة الرعاية الأطول للابن البديل او ابن الزوج.

-الأسرة الكافلة للابن البديل لديها أطفال شرعيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب ابن الزوج.

-تفضيل الأم الذى وصل الابن البديل أو ابن الزوج أو الزوجة إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.



