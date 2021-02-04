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أخبار العالم

حمل تهديدا ووعيدا.. بيان عاجل من أمانة الرياض بشأن الإجراءات الاحترازية

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:17 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
كشفت أمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية عن المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق الصادر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. 


وذكرت الامانة في بيان لها ان القرار يشمل 6 أنشطة تجارية، هي صالات الأفراح وقاعات الفنادق والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية ودور السينما.


كما أصدرت الأمانة تحذيرا شديد اللهجة ضد المتهاونين، حيث شددت  على أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات المتصلة بالإجراءات الصحية الاحترازية. 


وتعهدت الأمانة بتطبيق العقوبات بحدها الأعلى وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، مؤكدة أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.


وبينت أن عقوبات المنشآت المخالفة ستصل إلى الإغلاق لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر.


ومن المقرر أن يدخل قرار إيقاف تقديم خدمات الطلبات الداخلية  حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم لـ 9.6 ألف مطعم ومقهى في الرياض.
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