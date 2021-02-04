بدء مقابلات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة.. الأحد

أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه من المقرر أن تبدأ الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021 ، المقابلات الشخصية للسادة رؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة.





وقال حجازي إن هذه المقابلات سوف تستمر خلال الفترة من الأحد 7 فبراير2021 وحتى يوم الخميس 11 فبراير 2021 ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية بنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.





يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واستعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.



