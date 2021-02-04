بدء مقابلات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة.. الأحد

أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه من المقرر أن تبدأ الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021 ، المقابلات الشخصية للسادة رؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة.
وقال حجازي إن هذه المقابلات سوف تستمر خلال الفترة من الأحد 7 فبراير2021 وحتى يوم الخميس 11 فبراير 2021 ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية بنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.
يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واستعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أنه سوف يتم عقد المقابلات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع.
وقال حجازي: على السادة المرشحين بالإدارات التعليمية المستهدفة للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات فى المواعيد المحددة كما يلى:
يوم الأحد الموافق 7 فبراير ( العمرانية – الصف – أطفيح – الدقى )
يوم الأثنين الموافق 8 فبراير ( العجوزة – الشيخ زايد – الوراق – أبو النمرس )
يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير ( شمال – البدرشين – أوسيم – بولاق الدكرور )
يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير ( الهرم – العياط – 6 أكتوبر – منشأة القناطر )
يوم الخميس الموافق 11 فبراير ( الحوامدية – كرداسة – جنوب – ديوان المديرية )
وحذر حجازي من أنه فى حالة تخلف السادة المرشحين عن الحضور فى المواعيد المحددة سابقًا سيتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الوزارة ، مشددا على الأخذ فى الاعتبار اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.