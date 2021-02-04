ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء مقابلات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة.. الأحد

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:46 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه من المقرر أن تبدأ الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021 ، المقابلات الشخصية للسادة رؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة.

وقال حجازي إن هذه المقابلات سوف تستمر خلال الفترة من الأحد 7 فبراير2021 وحتى يوم الخميس 11 فبراير 2021 ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية بنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واستعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أنه سوف يتم عقد المقابلات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع.

وقال حجازي: على السادة المرشحين بالإدارات التعليمية المستهدفة للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات فى المواعيد المحددة كما يلى:
يوم الأحد الموافق 7 فبراير ( العمرانية – الصف – أطفيح – الدقى )
يوم الأثنين الموافق 8 فبراير ( العجوزة – الشيخ زايد – الوراق – أبو النمرس )
يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير ( شمال – البدرشين – أوسيم – بولاق الدكرور )
يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير ( الهرم – العياط – 6 أكتوبر – منشأة القناطر )
يوم الخميس الموافق 11 فبراير ( الحوامدية – كرداسة – جنوب – ديوان المديرية )

وحذر حجازي من أنه فى حالة تخلف السادة المرشحين عن الحضور فى المواعيد المحددة سابقًا سيتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الوزارة ، مشددا على الأخذ فى الاعتبار اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

التعليم: بدء مقابلات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة أول أسبوع في فبراير

بالمستندات .. ننشر جداول مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

قرار جديد من التعليم بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

كيف يتم اختيار المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة ؟ | تفاصيل

تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

بعد إصابته بـ كورونا.. رجل يقتل زوجته ضربًا حتى الموت

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي

حفيظ دراجي: الأهلى يستطيع اللعب فى أقوى دوريات أوروبا.. وهذه حظوظه بمونديال الأندية

"الصحة العالمية" تكشف تطورات جديدة عن "تسرب كورونا" من ووهان الصينية

"آس" الإسبانية تحذر فرق المونديال من ثلاثي الأهلي الناري

حكم الزواج من مجهولة النسب.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروة بالصدفة البحتة.. صياد مُعدم يعثر على لؤلؤة نادرة بقيمة 350 ألف دولار |صور

بنطلون مقطع.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها

تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول