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تعليم

التعليم: اكتمال عملية تطوير مناهج جميع المدارس الفنية في مصر في 2024

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مستمرة في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات.

وعلم موقع صدى البلد، أنه وفقا لخطة التطوير التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم عامة وقطاع التعليم الفني بالوزارة بشكل خاص، من المخطط أن تكتمل عملية تطوير مناهج جميع مدارس التعليم الفني والمزدوج في مصر مع بداية العام الدراسي 2024/2025.


وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الجهود التي تم بذلها خلال الخمس سنوات الأخيرة، للتوسع في التواجد المصري بالقارة الأفريقية وتنمية العلاقات الثقافية الخارجية تنفيذا للتوجهات السياسية.

‏حيث قالت وزارة التربية والتعليم إنه تم عودة البعثة التعليمية المصرية بالصومال اعتبارا من العام الدراسي 2016 / 2017، كما تم تلبية احتياجات دولة توجو بإعارة عدد من المعلمين لتخصص اللغة العربية.

‏كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال عام 2020 / 2021 لاستلام مدارسنا المصرية في دولة جنوب السودان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية واو بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة.

‏كما كشفت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق طلب دولة أرجواي ‏بشأن إعارة معلمين لتعليم اللغة العربية وتوفير المناهج الخاصة بذلك.

‏وأعلنت وزارة التربية والتعليم والبعثات التعليمية المصرية بدول إفريقيا والدول الناطقة بغير العربية من المعلمين مشيرا إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون تعليمي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصومال الدولية كما تم توقيع برامج تنفيذية بين مصر و(‏اليمن والصين و ‏تونس والسعودية ورومانيا وسلطنة عمان والكويت والأردن والسودان)

‏وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم توقيع اتفاق بين مصر وجنوب السودان ومذكرات تفاهم بين مصر وحكومة دولة الجابون، إلى جانب إلحاق الطلاب الوافدين في المدارس المصرية بكل أنحاء الجمهورية.
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