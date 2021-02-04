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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وجاء الهدف من كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

وانتهت المباراة بفوز النادي الاهلي بهدف دون رد في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجة الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الأثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة على بي أن سبورت 1.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.
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