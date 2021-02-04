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شاهد .. وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي إلى فلسطين

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:46 م
وصول الدفعة الأولى
وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فلسطين.

وأوضحت أن فلسطين تسلمت، اليوم الخميس، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، تتكون من 10 آلاف جرعة.

وأشارت إلي أن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، كانت  قد قالت إن الوزارة ستتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستصل اليوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ، دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق لهذا اللقاح في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.
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