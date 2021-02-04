شاهد .. وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي إلى فلسطين

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فلسطين.





وأوضحت أن فلسطين تسلمت، اليوم الخميس، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، تتكون من 10 آلاف جرعة.





وأشارت إلي أن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، كانت قد قالت إن الوزارة ستتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستصل اليوم الخميس.





تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".



