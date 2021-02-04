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اقتصاد

هيثم السميح: مصنعو الأدوات الصحية سيشاركون في تطوير الريف المصرى

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية مشروع الحكومة لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، مشيرا إلى أن مصنعي الأدوات الصحية سيشاركون في تطوير الريف المصرى وفي القرى التي سيتم العمل على تطويرها. 

وأوضح السميح، أنه من المقرر وصول شبكات الصرف الصحي للقرى المحرومة من الخدمة خلال الـ3 سنوات ضمن مشروع تطوير الريف المصرى ، في خطوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أنه  تم تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع الذى يستهدف 4500 قرية وأكثر من 30 ألف تابع لهم، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 3 سنوات، ويساهم المشروع فى تغيير حياة نحو 55 مليون مواطن للأفضل فى نهاية المرحلة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أشار إلى أن مبادرة تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعمل الحكومة على تنفيذها توفر العديد من فرص العمل وتفتح المجال أمام إنشاء العديد من المصانع وتشغيل الشباب، قائلا: "مبادرة الريف المصرى طموحة والشعب المصرى يستحق الكثير.

فيما كشف الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفاصيل مشروع تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى وجود 4 لجان مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنعقد بشكل أسبوعى لوضع كافة المعايير المتعلقة باختيار القرى الأكثر احتياجا.
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