ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور يشكر مصر على اهتمامها بالخطاب الديني في السودان

استقبل اليوم الخميس حامد أحمد حامد الأمين العام لديوان الزكاة بولاية شمال دارفور أعضاء قافلة الأوقاف المصرية وذلك ضمن زيارات المؤسسات ذات الصلة بوزارة الشئون الدينية والأوقاف وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.





وخلال الزيارة قدم الأمين العام لديوان الزكاة شرحًا تفصيليا عن الزكاة وطريقة جمعها وتوزيعها بين المستحقين من فئات المجتمع.





وفي كلمته أشاد الدكتور علي الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بالطرح الذى قدمه أمين عام ديوان الزكاة ، كما أوضح في كلمته أنصبة الزكاة المفروضة ، وتحدث عن فقه الزكاة ، وحث المجتمع على هذه الفريضة.





ومن جانبه أكد الدكتور عيد علي خليفة مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة في كلمته أن الزكاة فريضة إسلامية ، ولها أهمية كبرى في المجتمع ، وحث القائمين على هذا الديوان بالأمانة ، وبذل الجهد في البحث عن المستحقين الحقيقيين لها.

كما أشادت الدكتورة جيهان ياسين الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية بديوان عام الزكاة ، وبالجهد الطيب الذي يبذله القائمون عليه.



