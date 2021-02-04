كم سيربح الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية؟

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.





وتنص لوائح الفيفا أن الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 5 ملايين دولار، ويحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار، يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار، ومن المفترض أن يحصل الأهلي على أحد المبالغ الأربعة المذكورة.



