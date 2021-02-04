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رياضة

كم سيربح الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتنص لوائح الفيفا أن الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 5 ملايين دولار، ويحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار، يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار.


ويحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار، ومن المفترض أن يحصل الأهلي على أحد المبالغ الأربعة المذكورة.


وجاء الهدف من كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

ويواجه الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الأثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة على بي أن سبورت 1.
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