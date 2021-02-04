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أخبار البلد

في اليوم العالمي للسرطان ..ريم الشاذلي عن تجربتها: اختبار بيطلع أجمل ما فينا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:58 م
الصحفية ريم الشاذلي
الصحفية ريم الشاذلي
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مصطفى كرم

احتفلت الصحفية ريم الشاذلي  باليوم العالمي بالسرطان والذي يحتفل به في 4 نوفمبر من كل عام.


وحكت ريم الشاذلي لمتابعيها عبر صفحتها بفيس بوك تجربتها القاسية مع مرض السرطان قائلة" النهاردة اليوم العالمي للسرطان وبما اني واحدة من اللي خاضوا التجربة دي ف عايزة اقول شوية حاجات من اللي انا مريت بيها".


واضافت "السرطان مش مرض معدي باي شكل من الأشكال. السرطان اكتر من 50% منة حالة نفسية يعني بطلوا تضغطوا علي بعض.


واوضحت "مريض السرطان محتاج كل اللي حواليه يقربوا منه ويشجعوه ويدوه امل في الحياة مش يواسوه وخلاص او يحسسوه ان دي نهايته لان السرطان مبيموتش احنا بنموت لما عمرنا بينتهي بغض النظر تماما عن طريقة الموت".


واكدت ريم "السرطان مش معدي يا جماعة والله يعني متخافوش من الشخص المريض.  لان انا قابلت ناس عنها فوبيا السرطان كانو بيخافوا يسلموا عليا وفي ناس كانت بتخاف تتكلم معايا اصلا".


وتابعت "السرطان تجربة صعبة. وبشعة وممكن تكون اصعب حاجة موجودة في الدنيا لكن علي قد بشاعتها علي قد ما بتخليني أفضل لأنها بتبقي إختبار حقيقي للمريض ازاي هيصبر وازاي هيستحمل وازاي هيطلع الطاقة الحقيقية اللي جواه وهيكتشف مع الوقت انه اقوي بكتير مما كان يتصور.


  وقالت "وفي نفس الوقت اختبار لكل البشر اللي حوالينا هتخلينا نشوف مين معانا فعلا ومين مينفعش يفضل في حياتنا ولو لدقيقة تانية انا تملي بقول ان السرطان ضد الإنسانية لكن مع الوقت والسنين الكتير اللي عيشت فيها  مع السرطان هقول ان السرطان بيطلع اجمل ما فينا بيطلع انسانيتنا".

في اليوم العالمي للسرطان ..ريم الشاذلي عن تجربتها: اختبار بيطلع أجمل ما فينا
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