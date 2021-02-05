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رياضة

محمود أبو الدهب: كنت أُفضل الاعتماد على محمد شريف بدلا من بواليا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:05 ص
محمود ابو الدهب نجم
محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي
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عبدالله هشام
قال محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أنه كان يُفضل البدء بمحمد شريف لقيادة هجوم الأهلي خلال مباراة الدحيل القطري التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten'': "والتر بواليا لاعب جيد وسيظهر إمكانياته مع الوقت، لكن محمد شريف يقدم مباريات كبيرة مع الفريق في بطولة الدوري المصري، ولذلك كنت أُفضل إعطاؤه مساحة أكبر من المباراة".

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وجاء الهدف من كرة قطعها والتر بواليا من لاعب وسط الدحيل، وترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

وانتهت المباراة بفوز النادي الاهلي بهدف دون رد في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجة الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الأثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة على بي أن سبورت 1.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.
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