ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو اليوم الجمعة.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:24 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
البهي عمرو
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية،عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية التى تتعرض لها مصر من أول أمس الأربعاء، إذ شهدت العديد من المناطق في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا كانت غزيرة ورعدية، ما أدى إلى تكون السيول في وسط سيناء، وأمطار غزيرة في طابا ونويبع ودهب ما أدى إلى تجمعات كبيرة من المياه.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، أن الغردقة ومرسى علم والقصير ومحافظة البحر الأأحمر شهدت أمطارا غزيرة ورعدية، أما أمس الخميس فقد كان ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وامتدت هذه الموجة لمعظم الأنحاء وشهدت العديد من المحافظات أمطارا غزيرة منها محافظات الوجه البحري التي شهدت أمطارا مصحوبة بالثلوج، كما شهدت سيناء أمطارا غزيرة ورعدية ما أدى إلى تكون السيول، وجرى إغلاق الطرق في منطقة السويس والزعفرانة وراس غارب بسبب السيول فيها، طبقًا للتحذير الجوي التي أصدرته الهيئة.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت أمطارا متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق، طبقًا لبيان الأرصاد الجوية، لافتة إلى انتهاء فرص سقوط أمطار على القاهرة اليوم الجمعة، وبدأت تتحسن في الأحوال الجوية منذ الصباح الباكر.

وأردفت: "كان من المفترض أن تستمر حالة عدم الاستقرار، لكن حصل تغيير سريع في الخرائط الجوية، وأصدرنا تحديثًا بالأمس للبيان الجوي، واليوم ستقل تماما حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية، لكن ستبقى فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، أي أن معظم أنحاء الجمهورية شهدت انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي فيها، لكنها مستمرة في سيناء وسلاسل البحر الأحمر، أما الوجه البحري وشمال الصعيد فإنهما سيشهدان سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة اليومية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. استمرار أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار بمدن ومراكز الشرقية

الأرصاد الجوية تكشف أيام سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع ..فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-11-2020 بمحافظات مصر

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في عدة مناطق اليومين المقبلين

بدءا من الغد.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية بالبلاد.. فيديو

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

ترشيحاتنا

محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة أثناء فترة انضمامه لبيراميدز.. فيديو

لن نتحمل العودة لسياسة أوباما.. بومبيو يخرج عن صمته للمرة الأولى ويهاجم بايدن

نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

مفاجأة ..استشاري مناعة تكشف عن إصابة بعض الحاصلين على اللقاحات بفيروس كورونا |شاهد

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش

هل يجوز عدم صلاة الجمعة خوفا من المخالطة بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش