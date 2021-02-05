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أخبار العالم

رئيس المكسيك يعلن شفاءه من فيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:14 م
الرئيس المكسيكي أندريس
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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أ ش أ
أعلن الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" أن الاختبارات أثبتت سلبية إصابته بفيروس /كورونا/ المستجد، وذلك عقب أسبوع ونصف من الإصابة.

وقال أوبرادور ، في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم 
/الجمعة/ ، إنه أجرى اختبارا أثبت الآن سلبية إصابته بالفيروس ، مشيرا إلى أنه سيضطر للانتظار عدة أيام أخرى، إلا أنه أوضح أنه في صحة جيدة ويتعافى من كوفيد-19.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتضح بعد متى سيستأنف الرئيس المكسيكي أنشطته.

وكان الرئيس المكسيكي قد أعلن أواخر الشهر الماضي إصابته بفيروس كورونا وأن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة، كما أشار إلى أنه يتلقى العلاج الطبي وأن وزيرة الداخلية "أولجا سانشيز كورديرو" ستمثله في الجلسات الإعلامية الصباحية اليومية.

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