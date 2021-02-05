إعلام القاهرة: استمرار الدورات التدريبية "أونلاين"





قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الكلية مستمرة فى عقد التدريبات عبر المنصة الالكترونية ، وكذلك تنظيم الويبينارات "أونلاين"





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات ، وكذلك شكل الحضور ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .





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وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنه لا يوجد حتى الآن قرار مباشر فى هذا الأمر ، حتى تتضح الأمور ، فالكلية في انتظار توجيهات من الجامعة و فقا للظروف حينها .





وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





كما أن الكلية قد أعدت العديد من الورش والدورات التدريبية ، للطلاب واعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم وخبراتهم على استخدام المنصة ، ومازالت الكلية مستمرة في تقديم الورش والدورات التدريبية "أونلاين" للطلاب .



