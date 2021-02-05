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حوادث

ضبط 200 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:10 م
طرب حشيش
طرب حشيش
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مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة رشيد مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما وهما (سائقين، مقيمان بمحافظتى "الإسماعيلية وأسيوط، لهما معلومات جنائية مسجلة)،وذلك حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و 2 هاتف محمول.
وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,400,000 واحد مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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