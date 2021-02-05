كيف تصل إلى محطة الوقود عند نفاد البنزين من تانك السيارة

الكثير من قائدي السيارات يتعرضون إلى نقص البنزين في السيارة ، وبشكل عام لايجب على قائد المركبة أن يسمح بأن يصل البنزين إلى ربع التانك في السيارة، تجنبا لأضرار ورواسب يمكن أن تحدث في تانك البنزين .
وقدم خبراء السيارات بعض النصائح لأصحاب السيارات عند تعرضها لنقص البنزين ، وكيفية الوصول إلى محطة الوقود.
1- بداية يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي بها مرتفعات
2- حاول أن تضع الفتيس على وضع " المور" ، وذلك في حال كانت السرعة مستقرة
4-لاتضغط على الفرامل بشكل متكرر ،وذلك حتى لاتضطر على دواسة البنزين مرة أخرى .
8- قيادة السيارة على الجهة اليمني ولاتزيد السرعة .
9- ونصح الخبراء أيضا أن يتم تنظيف تانك البنزين باستمرار حتى بسبب الرواسب الموجودة حتى لاتختلط بالبنزين دائما .
وقدم خبراء السيارات بعض النصائح لأصحاب السيارات عند تعرضها لنقص البنزين ، وكيفية الوصول إلى محطة الوقود.
1- بداية يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي بها مرتفعات
2- حاول أن تضع الفتيس على وضع " المور" ، وذلك في حال كانت السرعة مستقرة
3-لاتحاو الضغط على دواسة البنزين بقوة ، لأنه يسبب ضخ بنزين على المحرك .
4-لاتضغط على الفرامل بشكل متكرر ،وذلك حتى لاتضطر على دواسة البنزين مرة أخرى .
5-يجب القيادة على سرعات متوسطة.
6- حاول إغلاق مكيف السيارة لانه يزيد من استهلاك الوقود .
7-حاول فتح نوافذ السيار حتى لا يسبب اندفاع الهواء داخل السيارة .
8- قيادة السيارة على الجهة اليمني ولاتزيد السرعة .
9- ونصح الخبراء أيضا أن يتم تنظيف تانك البنزين باستمرار حتى بسبب الرواسب الموجودة حتى لاتختلط بالبنزين دائما .