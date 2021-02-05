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سيارات

كيف تصل إلى محطة الوقود عند نفاد البنزين من تانك السيارة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات يتعرضون إلى نقص البنزين في السيارة ، وبشكل عام لايجب على قائد المركبة أن يسمح بأن يصل البنزين إلى ربع التانك في السيارة، تجنبا لأضرار ورواسب يمكن أن تحدث في تانك البنزين .

وقدم خبراء السيارات بعض النصائح لأصحاب السيارات عند تعرضها لنقص البنزين ، وكيفية الوصول إلى محطة الوقود.

1-    بداية يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي بها مرتفعات


2-    حاول أن تضع الفتيس على وضع " المور" ، وذلك في حال كانت السرعة مستقرة


 3-لاتحاو الضغط على دواسة البنزين بقوة ، لأنه يسبب ضخ بنزين على المحرك .


4-لاتضغط على الفرامل بشكل متكرر ،وذلك حتى لاتضطر على دواسة البنزين مرة أخرى .


5-يجب القيادة على سرعات متوسطة.


6- حاول إغلاق مكيف السيارة لانه يزيد من استهلاك الوقود .


7-حاول فتح نوافذ السيار حتى لا يسبب اندفاع الهواء داخل السيارة .

 
8- قيادة السيارة على الجهة اليمني ولاتزيد السرعة .


9- ونصح الخبراء أيضا أن يتم تنظيف تانك البنزين باستمرار حتى بسبب الرواسب الموجودة حتى لاتختلط بالبنزين دائما .


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