جنرال موتورز توقف بيع سيارات البنزين

اعلنت شركة جنرال موتورز رسميا عن وقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل واعلنت جيسيكا جيمس المتحدثة باسم جنرال موتورز، أن نية الشركة هي الانتقال إلى سيارات خالية من الانبعاثات بحلول 2035، وتشتمل الخطة على سيارات السيدان والكروس أوفر والبيك اب الصغيرة والبيك اب كاملة الحجم وسيارات الاس يو في و الاستغناء بشكل كامل عن بيع سيارات البنزين .





تهدف شركة جنرال موتورز الي ان تُصبح خالية من الانبعاثات، لتكون محايدة تمامًا للكربون بحلول 2040، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تخطط الشركة لإزالة الكربون من تشكيلة طرازاتها بالانتقال إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو غيرها من تقنيات السيارات عديمة الانبعاثات و الاعتماد بشكل كلي علس مصادر الطاقة النظيفه .

تسعى شركة جنرال موتورز لوقف انبعاثات الكربون من جميع عملياتها، وذلك بجعل مصانعها محايدة للكربون، كما تسعى لإزالة الكربون من سلاسل التوريد والبنية التحتية وتسعي ايضا لمضاعفة حجم شبكة الشحن الخاصة بها بثلاثة أضعاف بحلول عام 2025 .







ستكشف جنرال موتورز ايضا عن 30 سيارة كهربائية جديدة بحلول منتصف العقد الحالي، كما ستُصبح 40% من موديلات الشركة كهربائية بحلول نهاية 2025، وستصبح تشكيلها كهربائية بالكامل بحلول 2035 وتخطط جنرال موتورز للكشف عن مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارات الكروس أوفر والسيدان والبيك اب و SUV .

