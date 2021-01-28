جنرال موتورز تنضم لمصنعي السيارات الطائرة.. صور

أبهرتنا السيارات الطائرة بشتى أنواعها وأشكالها، حيث كشفت العديد من صانعات السيارات حول العالم نماذج لسياراتهم الطائرة و كانت آخرهم تطير سيارة في هولندا تدعي PAL-V ليبرتي وتجمع في تصميمها بين هليكوبتر صغيرة وسيارة، والمروحة العلوية قابلة للطي . السيارات الطائرة لم تعد حلما كما كانت، بل أصبحت حقيقة ملموسة وواقعا نعيش فيه، وقدآخرهمتطير سيارة في هولندا تدعي PAL-V ليبرتي وتجمع في تصميمها بين هليكوبتر صغيرة وسيارة، والمروحة العلوية قابلة للطي .





تصنف من نوع الطائرات الدوارة بمعنى أن المروحة العلوية تستخدم محرك خاص بها للقيام بقوة الدفع و تسير PAL-V ليبرتي مسافة 180 مترا حتى يمكنها الإقلاع و 30 مترا بعد الهبوط، و ظهرت في معارض عدة أحدها ما كشفت عنه جنرال موتورز في معرض CES هذا الشهر.





ورغم سماح هولندا باستخدام السيارة الطائرة على الطرق العامة، فلم تسمح بعد بالطيران بها و قال مايك ويتاكر، نائب المدير السابق لإدارة الطيران الفيدرالية، والرئيس العالمي الحالي لقسم التنقل الجوي في المناطق الحضرية بهيونداي، أن هذا النهج الحذر لإدارة الطيران الفيدرالي، وكذلك إحباط مُطوري التقنيات الذين يريدون الوضوح والسرعة للحصول على الموافقات للعمل بشكل منكثف و انتاج و بيع السيارات الطائرة .





عدم إصدار الموافقات الصريحة بالطيران بالسيارات الطارئرة حتى الآن هو أكبر العوائق التي ستجعل بدء عمل السيارات الطائرة قريبًا أمرًا صعبًا، هو اللوائح الصارمة، حيث تتحرك إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ببطء بشأن اللوائح التنظيمية التي ستفتح الأجواء أمام السيارات الطائرة .



