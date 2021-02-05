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اقتصاد

تراجع العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الأسبوع.. تفاصيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:00 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة  5 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

سجل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.74 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع حيث خسر نحو 20 قرشا منذ بداية تعاملات الأسبوع.

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.22 جنيه للشراء و 21.55 جنيه للبيع بانخفاض قيمته 15 قرشا مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.32 جنيه للشراء و 17.52  جنيه للبيع بانخفاض 23 قرشا مقارنة ببداية الأسبوع.

واستقرت كورنا سويدية 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع بانخفاض قيمته قرشين فقط لسعر البيع والشراء.

أسعار العملات الاسيوية

وسجل ين يابانى نحو 14.84 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع بانخفاض 13 قرشا لسعري البيع والشراء.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد لسعر الشراء وقرشين لسعر البيع مقارنة ببداية تعاملات الأسبوع.
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