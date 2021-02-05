استعدادات الامتحانات وحوافز المعلمين.. تفاصيل 5 مخاطبات رسمية أرسلها وزير التعليم لـ المديريات في أسبوع واحد

أرسل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مدار الأسبوع، عددا من الخطابات الرسمية المزيلة بتوقيعه لجميع المديريات التعليمية، لحسم الجدل السائد بشأن الامتحانات وحوافز وترقيات المعلمين ، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد تفاصيل ما جاء بالخطابات الرسمية التي وقعها وزير التربية والتعليم على مدار الاسبوع.
خطاب عاجل لتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس قبل الامتحانات
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية توصي بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها، واستيفاء البيان الخاص بخدمة الأعطال لكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية في المدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة بالنسبة لمرحلة الثانوي العام فقط، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم على الانترنت.
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و شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة المتناهية في تسجيل عدد الحجرات الدراسية في المدارس الثانوية، ومراعاة تسجيل الحالة أو الصلاحية من حيث الدقة وعدد المكونات، بالإضافة إلى تسجيل المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو قرار صيانة شاملة وتم نقل جميع طلابها ومعلميها إلى مدارس أخرى.
وشددت الوزارة أيضا على ضرورة تسجيل المدارس الثانوية المستضافة على المدارس الإعدادية أو الفصول الملحقة بالمدارس الأخرى ، و يتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة جديدة على قاعدة البيانات ويضاف إليها الطلاب والمعلمين وكذا البنية التكنولوجية.
وأكدت الوزارة على أن يتم استيفاء اعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد الطباعة ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي من المديرية التعليمية لتدقيقها ووضع الملاحظات الإضافية والاحتفاظ بها لحين طلبها تمهيدا للعرض على مدير مديرية التربية والتعليم.
وشددت وزارة التربية والتعليم على اعتبار التعليمات السابق ذكرها هامة وعاجلة وتحت رعاية ومتابعة مدير المديرية التعليمية، وعلى مسؤولية كل من مدير مركز التطوير التكنولوجي و مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بمديرية التربية والتعليم.
جدير بالذكر أنه كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة لاجراء امتحانات النقل وامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، وإيماء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية.
خطاب استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث بيانات المرشحين للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2021 كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم وفقا لـخطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات لطباعة نموذج 1 سري مجمع لجميع المرشحين حتى يوم الخميس 4 فبراير 2021.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم طباعة نموذج 1 سري واعتماده من مدير المديرية التعليمية بالنسبة للعاملين التابعين بالمديرية، أو اعتماده من مدير الإدارة بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، وتسليمه لمدير شئون الطلبة والامتحانات لتسليمها في مقر الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه الخميس 18 فبراير 2021.
يأتي ذلك في إطار تعبئة جميع الجهود التي تسهم في تحسين جودة أعمال الامتحانات واستعدادات الإدارة العامة للامتحانات لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، وحرصا على سير العمل.
وتبدأ مواعيد المقابلات الشخصية التي ستعقدها وزارة التربية والتعليم للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من أول أسبوع في فبراير 2021 ، في مختلف محافظات الجمهورية .
وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لكل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، لإخبارهم بجدول المقابلات في كل منطقة في مصر، ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لـبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 على الوجه الأمثل.
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وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المحدد ، ستتم إحالته للتحقيق بمعرفة وزارة التربية والتعليم.
وشددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد
خطاب بشأن إجراءات ترقي المعلمين
أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية، شددت خلاله على سرعة صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي و موجهي رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم للمديريات ان الصرف سيتم من الاعتمادات المدرجة ببند ٣٠/٣ ، حافز تطوير التعليم بموازنة المديرية
وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات بضرورة موافاتها بالمنصرف الفعلي على البند المذكور وذلك من واقع منظومة GFMIS بعد انهاء إجراءات الصرف عن الفترة السابقة بالكامل ، تنفيذا لطلب قطاع موازنة الإدارة المحلية يوزارة المالية في هذا الشأن وذلك ليتسنى دراسة تعزيز هذا البند
خطاب لحسم جدل شكاوى تعيينات المعلمين
تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الشكاوى من العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية من غير أعضاء هيئة التعليم، الحاصلين على مؤهلات علمية تربوية أو مؤهلات عالية مناسبة، إضافةً إلى دبلوم عام في التربية أثناء فترة التعاقد وتم تعيينهم.
ويرغب العاملون في إعادة التعيين على وظيفة معلم طبقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020، إلا أن المديريات التعليمية رفضت إعادة تعيينهم بمبرر أنهم حصلوا على تلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة.
ومن جانبها، حرصت وزارة التربية والتعليم، على الرد على هذه الشكاوي من خلال مخاطبة مديريات التربية والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية، حيث شددت الوزارة في هذا الخطاب الرسمي على السادة المختصين في كل مديرية ، باعتبار فترة التعاقد التي نتج عن آثارها العمل بوظيفة دائمة فترة خدمة للعامل.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بناءً على ذلك، يجوز للعامل الحاصل على مؤهل عالي تربوي مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوي أثناء فترة التعاقد التقدم بإعادة التعيين في وظيفة معلم.
وشددت الوزارة على أنه يشترط فقط في هذه الحالة، استيفاء كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة في القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020 مؤكدا أن ذلك ونعمل على رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
خطاب بشأن صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
شددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.
كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.