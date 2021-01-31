وزير التعليم: نسعى لإيداع حصيلة المجموعات المدرسية بحساب الدائنين بالإدارة التعليمية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم، قامت بتشكيل لجنة لوضع القواعد المالية الخاصة بالمجموعات المدرسية، لتحديد نسب كل من المعلم، والإدارة التعليمية، والمديرية، والمدرسة من قيمة المجموعات الدراسية، وكذلك قيمة النسب المستحقة لكل من نقابة المعلمين وصندوق الرعاية

حيث طالب نقيب المعلمين في هذا الخطاب بتعديل القرارات المنظمة للمجموعات المدرسية بما يضمن للمعلم الحصول على مستحقاته المالية من المجموعات أولا بأول دون تأخير، وذلك من خلال عدم دخول قيمة المجموعات المدرسية فى الحساب الموحد، وأن يكون هناك مخرج قانونيا مناسبًا يتيح للمعلم أن يحصل على مستحقاته من المجموعات المدرسية مباشرة، وكذلك تحصل إدارة المدرسة على النسبة المستحقة لها مباشرة بعيدًا عن الإجراءات الطويلة للحساب الموحد.