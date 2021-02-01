فتح باب التقديم بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع عبر هذا الرابط

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس ، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من التلاميذ بالصف الاول برياض الاطفال (PYP 2 – KG 1) للعام الدراسي 2021 / 2022 .





وقالت ادارة المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يسعدنا إبلاغكم بأنه تم إتاحة استمارة التقدم للالتحاق بالمدرسة بدءا من اليوم الإثنين الموافق 01/02/2021 على موقع المدرسة www.EIS-TAGAMO3.org





وأضافت ادارة المدرسة : يمكنكم التسجيل على الموقع منذ الان ، علما بأنه سوف تنتهي امكانية التسجيل في الاستمارة على الموقع يوم الأحد الموافق 28/02/2021.





وأوضحت ادارة المدرسة أن شروط التقديم تتمثل في : أن يكون الحد الأدنى لسن القبول هو أربع سنوات في أول أكتوبر 2021 ولا يزيد عن 6 سنوات الا يوم.





وشددت على ضرورة التأكد من ان جميع البيانات المدخلة صحيحة، حيث ان أي بيان يدخل بصورة خاطئة يسقط حق الطفل في استكمال إجراءات التقديم والقبول.





وقالت ادارة المدرسة : سيتم التواصل مع المتقدمين على الايميل المسجل بالاستمارة فقط ، ولن يتم الاتصال تليفونيا بأي من المتقدمين ، ويجب متابعة موقع المدرسة وصفحة الفيس بوك , والبريد الالكتروني يوميا للاطلاع على التعليمات اول بأول.





وأضافت ادارة المدرسة : سيتم تحديد موعد المقابلات بعد انتهاء فترة التسجيل نهائيا، مؤكدةً على عدم تواجد أي فرصة لفتح التسجيل بالاستمارة مرة أخرى .



