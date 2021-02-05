ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أنشودة يا صلاة الزين بصوت محمد ياسر وزياد عبد السلام.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:44 م
أنشودة يا صلاة الزين
أنشودة يا صلاة الزين بصوت محمد ياسر وزياد عبد السلام
Advertisements
محمود ضاحي
أبدع المنشدان محمد ياسر الشبكة، وزياد عبدالسلام، في محاكاة ابتهال " ياصلاة الزين"  للمبتهل والمنشد الشيح حسين الإسكندراني. 

وحل المنشدان محمد ياسر الشبكة، وزياد عبدالسلام، ضيفان على موقع صدى البلد، إذ قدما ندوة إنشادية تخللها تلاوة من آيات القرآن الكريم بصوت مقرئي القرآن الكريم القدامى مثل محمد فعت وصديق المنشاوي ومصطفى اسماعيل.

ويعد الضيفان من ذوي الهمم، حيث فقدا نعمة البصر، فأكرمهما الله بجمال الصوت وحسن الأداء في الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم.

 وتم تكريم الضيفين عقب الندوة لدورهما في نشر سماحة الدين الإسلامي بصوتيهما العذب، وجهودهما في نشر ثقافة الإنشاد الديني .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حصد مراكز عالمية ومحلية.. عبد الرزاق الشهاوي: حلمي تلاوة القرآن في الإذاعة والتلفزيون.. فيديو

ربنا صلى على خير الورى .. شاهد ميدلي بصوت القارىء والمنشد عبد الرزاق الشهاوي

صوته أقوى من العلاج.. الممرض المنشد يساند مرضى كورونا في العزل بالابتهالات الدينية.. فيديو

صوت ملائكي عذب...حكاية أصغر منشد فى حب الرسول بالأقصر..صور وفيديو

فقدا نعمة البصر .. "صدى البلد" يكرم المنشدين محمد ياسر وزياد عبدالسلام .. صور

أنشودة يا أيها المختار بصوت محمد ياسر وزياد عبد السلام

ترشيحاتنا

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

أول طلعة لمقاتلة بوينج F-15EX الامريكية.. شاهد

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

عملية تجميل فاشلة تشوه أنف نجمة مشهورة

السيسى يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"