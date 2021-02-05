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رياضة

حسين الشحات يحتفل بـ عيد ميلاد نجله: بلاش احتفالات صعبة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:22 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل حسين الشحات نجم النادى الأهلي، بعيد ميلاد نجله، ونشر عدة صور من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق الشحات قائلا: "أسر حبيب قلبي كبر سنه ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويبارك فيك انت واحمد يارب ويخليكم ليا انا وماما ونشوفكم احسن الناس يارب.. بس بالله عليك يا أسر انت واحمد بلاش احتفلات صعبه رونالدو والكلام الصعب ده  خليكم ف السهل حبايب قلبي (بودي وأوتي ) 4/2 ".

وجه حسين الشحات محمد النادى الأهلى الشكر إلى جماهير الفريق بعد الفوز على فريق الدحيل فى كأس العالم للأندية.

كان الشحات أحرز هدف المارد الأحمر الوحيد فى مرمى الدحيل يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ليواجه بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل.

قال حسين الشحات عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وكان فضل الله عليك عظيما ، الحمد لله حمدا مباركا فيه.

أضاف:  شكرا جمهور الاهلي العظيم . جميعا فريق واحد . شخصية الأهلي امام العالم مع الكبار .

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية منحت مدافع الأهلي ايمن أشرف رحل مباراة الشياطين الحمر أمام الدحيل القطرى.

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