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رياضة

الأهلي يهزم الطيران في دوري محترفي اليد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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محمد سمير
فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره الطيران بنتيجة 33 – 22، في أولى لقاءات الدور النهائي من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 16 – 10، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وكان الدوري قد توقف نوفمبر الماضي بسبب استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.
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