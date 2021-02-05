ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس القابضة للمطارات يهنئ شركة ميناء القاهرة الجوي للحصول على الاعتماد الصحي AHA

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وجميع العاملين بمطار القاهرة بمناسبة حصول مطار القاهرة الجوي علي شهادة الاعتماد الصحي  AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI .

وبانضمام مطار القاهرة للمطارات المعتمدة صحيًا في مصر يرتفع عدد المطارات إلى 6 مطارات هي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومطار القاهرة، لتصبح مصر من أعلى الدول ذات المطارات المعتمدة صحيًا في أفريقيا بعد جنوب افريقيا التي اعتمدت 9مطارات حتي الآن.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن حصول مطار القاهرة الدولي علي الاعتماد الصحي له أهمية خاصة باعتباره بوابة مصر الجوية  الأولي وأضاف أن الحصول علي هذا الاعتماد في ظل جائحة كورونا مع الأخذ في اعتبار كبر حجم مطار القاهرة بصالاته الأربعة ومبانيه المتعددة هو إنجاز كبير لتعدد الأماكن التي يجب أن تلتزم بالإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير بما في ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني​​، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق المطار.

وأهدى المحاسب مجدي اسحق شهادة الاعتماد إلى جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، مؤكدا أن ذلك الاعتماد هو شهادة بكفاءة بفاعلية الإجراءات الوقائية التي يتخذها مطار القاهرة في ظل تلك الجائحة التي طالت قطاع الطيران حول العالم، مؤكدًا أن مطار القاهرة يتبع كافة تعليمات منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الطيران المدني ICAO  حيث تم  الاعتماد على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off و ACI Recovery and Restart Best Practices التي تكمل نهج CART. وهي تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول ، مع اتباع نهج مركزي للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ظل كورونا.. مطار شرم الشيخ يتصدر قائمة المطارات الإقليمية الآمنة للسفر

بعد اعتماد مطار شرم الشيخ.. وزير الطيران: تطبيق ضوابط كورونا أولويتنا

بعد تصدرها للمطارات إقليميا.. برلماني: شرم الشيخ أهم المقاصد السياحية المصرية

برلماني: مطارات مصر آمنة ومستعدة لاستقبال الوفود السياحية

بعد تصدر مطارها الدولي للاعتماد الصحي إقليميا.. نواب: مصر لن تتهاون في تنفيذ الإجراءات الصحية لعدم توقف القطاع السياحي.. وشرم الشيخ المقصد الأول للسائحين في مصر

برلماني: شرم الشيخ أول مدينة ترتبط فيها السياحة الشاطئية بالثقافية

ترشيحاتنا

7 دنانير تقود مصرية إلى غياهب السجون الكويتية

عبد الله يحرق القرآن وسم يتصدر تويتر.. ما القصة؟

قرار تاريخي من الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية بفلسطين

التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

إعلانات خادشة للحياء بقناة مصر الزراعية.. مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها المانجو.. 5 فواكه غنية بالألياف تخلصك من الوزن الزائد

مقارنة بين وحوش الصحراء تويوتا فورتشنر وجيب جراند شيروكي.. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا.. مخاطر استنشاق بخار المياه على الأطفال