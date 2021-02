رئيس القابضة للمطارات يهنئ شركة ميناء القاهرة الجوي للحصول على الاعتماد الصحي AHA

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وجميع العاملين بمطار القاهرة بمناسبة حصول مطار القاهرة الجوي علي شهادة الاعتماد الصحي AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI .





وبانضمام مطار القاهرة للمطارات المعتمدة صحيًا في مصر يرتفع عدد المطارات إلى 6 مطارات هي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومطار القاهرة، لتصبح مصر من أعلى الدول ذات المطارات المعتمدة صحيًا في أفريقيا بعد جنوب افريقيا التي اعتمدت 9مطارات حتي الآن.





وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن حصول مطار القاهرة الدولي علي الاعتماد الصحي له أهمية خاصة باعتباره بوابة مصر الجوية الأولي وأضاف أن الحصول علي هذا الاعتماد في ظل جائحة كورونا مع الأخذ في اعتبار كبر حجم مطار القاهرة بصالاته الأربعة ومبانيه المتعددة هو إنجاز كبير لتعدد الأماكن التي يجب أن تلتزم بالإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير بما في ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني​​، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق المطار.