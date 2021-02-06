السعودية.. انتهاء عطل تطبيق توكلنا

أعلنت إدارة تطبيق "توكلنا"، التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، انتهاء عطله الفني وعودته للعمل بكفاءة.





وقالت إدارة التطبيق في بيان، الجمعة، إنه تم "الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين".





وأضاف البيان أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، مُشيرًا إلى أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من التطبيق في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم الدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية.





وتابع البيان: "سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى"





وأُطلق تطبيق "توكلنا" 11 مايو الماضي ويستخدمه حاليًا نحو 12.5 مليون مستخدم، حسبما تقول إداراته.











