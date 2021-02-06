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أخبار العالم

دولة عربية تحيل عددا من مسئوليها للتحقيق بسبب كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:19 ص
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
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محمود نوفل
أصدر الدكتور وليد الحقباني أمين منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية ، قرارا بإحالة  5 مراقبين في إحدى بلديات المنطقة للتحقيق ؛ بسبب تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية داخل المنشآت التجارية وبعض المواقع التابعة للبلدية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة  لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحقباني على إحدى البلديات التابعة للمنطقة. 

وبينت صحيفة اخبار 24 السعودية أن الحقباني رصد وجود إهمال وتقصير من قبل المراقبين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الجهات المختصة لتجنب تفشي فيروس "كورونا.  

كما تابع أمين المنطقة الجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالواجهة البحرية ومرافقها، وجرى ضبط مخالفات عدة واتخذت بحقها الإجراءات النظامية المتبعة. 
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