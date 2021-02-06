ضبط 4131 مخالفة دوائية وتشميع مركز طبي بدون ترخيص بفاقوس

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية: إن إدارة العلاج الحر شنت بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، وبالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة تفتيشية علي المنشآت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة وتفتيش مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس يعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس.





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وأشار "مسعود" الي ان اللجنة ضبطت ٤١٣١ (كبسولة/عبوة/وحدة/سرنجة/زجاجة)، لأدوية ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير فى مكان غير مرخص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المركز بكامل محتوياته، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم ١٠٨٢ جنح لسنه ٢٠٢١ بمركز الشرطة بفاقوس.

وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، والصيدلة، وفريق التموين، وحماية المستهلك، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

علي جانب أخر كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف مديرة الإدارة، بالتنسيق مع مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، والمجالس المحلية بالمحافظة، نفذت العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيا، حيث تم توعية المواطنين والعاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والاحتياطات الواجب إتباعها لتجنب انتشارها، وأهمية التباعد الاجتماعي والتأكيد علي ضرورة استخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلي لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظًا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.