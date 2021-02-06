في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. بدأ حياته مونولوجست.. ومات في عز شبابه

تحل اليوم السبت الموافق6 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي إلياس مؤدب الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1916.





اسمه الحقيقي إيليا مهدب ساسون، ممثل كوميدي مصري، من أصول يهودية، وترجع أصول والده لمدينة حلب في شمال الشام وأمه مصرية من مدينة طنطا في محافظة الغربية وهي المدينة التي ولد فيها.





تخرج "إلياس" في مدرسة الليسيه في العام 1932 وكان يقطن في شارع الفراخ في حارة اليهود بحي الضاهر القاهري.





بدأ عمله في تصليح الساعات، ثم عمل كمونولوجست في الأفراح الخاصة واشتهر باللهجة الشامية، إلى أن تعرف على بشارة واكيم وإسماعيل ياسين اللذين قاما بتعريفه على الراقصة ببا عز الدين، حيث عمل معها في الكازينو الذي تملكه بالقاهرة وهو "كازينو البسفور" ومن خلاله انطلق لعالم السينما.





بدأ عمله السينمائي في العام 1947 وشارك إسماعيل يس في بطولة 12 فيلمًا سينمائيا.





من أشهر أفلامه "حبيب العمر" مع فريد الأطرش وسامية جمال وإسماعيل ياسين، و"الستات عفاريت" مع ليلى فوزي ومحمود المليجي وإسماعيل يس، و"الروح والجسد" مع كاميليا ومحمد فوزي وكمال الشناوي وشادية، و"عنبر" مع ليلى مراد وأنور وجدى وعزيز عثمان وإسماعيل يس، و"كلام الناس" مع شادية وإبراهيم حمودة، و"منديل الحلو" مع تحية كاريوكا وعبد العزيز محمود وماري منيب، و"شارع البهلوان" مع كاميليا وإسماعيل يس وكمال الشناوي، و"ليلة العيد" مع إسماعيل يس وشادية ومحمود شكوكو، و"عينى بترف" مع تحية كاريوكا وكارم محمود ومحمود المليجي، و"ست الحسن" مع سامية جمال وليلى فوزي وكمال الشناوى وهدى سلطان، و"فلفل" مع إسماعيل يس ولولا صدقي وماجدة، و"البطل" مع إسماعيل يس وتحية كاريوكا، و"سيبونى أغنى" مع صباح وإسماعيل يس وسعد عبد الوهاب، و"قسمة ونصيب" مع عزيزة أمير ويحيى شاهين وتحية كاريوكا، و"فايق ورايق" مع كارم محمود وإسماعيل يس وتحية كاريوكا، و"قطر الندى" مع شادية وأنور وجدي وإسماعيل يس، و"البنات شربات" مع أحلام وإسماعيل يس وسراج منير، و"حلال عليك" مع إسماعيل يس واستيفان روستى وثريا حلمى.





"بيت النتاش" هو آخر أفلامه حيث مات وهو يصوره مع شادية وإسماعيل يس وعبد الفتاح القصري.





عرض عام 1954 فيلمه "النمر" مع أنور وجدي وزكي رستم، وكان ذلك بعد وفاته، بعامين حيث توفي في 28 مايو 1952.