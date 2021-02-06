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أخبار العالم

نادي القرن.. الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونخ يحذر من الاستهانة بالأهلي

السبت 06/فبراير/2021 - 11:43 ص
الرئيس التنفيذي لنادي
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ
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شريف سيد
حذر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، هاينز رومينيجه، الفريق من الاستهانة أو التقليل من شأن النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين بدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021. 

وقال رومينيجه، وفق ما نقلته صحيفة "أس" الإسبانية: "احذر من التقليل من شأن الخصم الاثنين المقبل، بعد استراحة لمدة يومين ورحلة طويلة، لدينا الدور نصف النهائي، الأهلي نادٍ كبير للغاية لديه أكثر من 30 مليون مشجع في مصر وحدها.. تم اختياره نادي القرن من قبل الاتحاد القاري، نحن نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة وسنواجه هذا الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير". 

وأضاف "سيكون على مدربنا تحليل الأهلي، لأنه لابد لنا أن ندخل المباراة دون وجود أي نوع من الغطرسة، على الرغم من أننا المرشح للفوز بالمباراة.. نحن لا نريد أن نتعثر، ولكن خوض كل مباراة بجدية، دائما يجب خوض المباريات مع الاحترام والإعداد المهني". 

وكانت طائرة فريق بايرن ميونخ الألماني قد تأخرت لأكثر من 7 ساعات في مطار العاصمة برلين، قبل الإقلاع إلى رحلتها للعاصمة القطرية الدوحة. 

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